'Persoonsgerichte aanpak' hielp Arnhem bij volgen van terreurverdachten

Van de zeven terrorismeverdachten die gisteren werden opgepakt voor het plannen van een aanslag in Nederland, komen er zeker zes uit Arnhem en de directe omgeving. De gemeente Arnhem had de groep al langere tijd in beeld, zegt burgemeester Ahmed Marcouch. "Sommigen volgen we al meer dan een jaar."

De Gelderse stad is al jarenlang een van de broedplaatsen van Nederlandse jihadisten. In totaal heeft Arnhem op dit moment 23 mensen in beeld. Ze reisden uit naar IS-gebied of probeerden dat. Van de mannen die sinds gisteren vastzitten, zijn drie veroordeeld voor een poging tot uitreizen.

Al in 2009 was er "een groep van ongeveer acht Arnhemse personen zich had verdiept in de jihadistische ideologie van terroristische organisaties, meestal gelieerd aan al-Qaida", bleek uit een analyse door de gemeente in 2013. In dat jaar kreeg de gemeente een ambtsbericht van de AIVD over het voornemen van drie jongeren uit Arnhem om naar Syrië te reizen.

Een van de eerste ruitreizigers uit Arnhem was Abdelkarim el A., de halfbroer van de gisteren opgepakte bokser Morad M. Hij is onder andere bekend van een filmpje dat in 2014 verscheen waarin hij zijn "broeders in Nederland en België" opriep om in te grijpen.