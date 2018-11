Marco Kroon 'ook verkracht' in Afghanistan

Majoor Marco Kroon zegt dat hij niet alleen is ontvoerd en mishandeld tijdens een geheime missie in Afghanistan, maar is ook verkracht. Bij talkshow Pauw gaf hij meer details over de periode waarin hij gevangen was genomen in 2007. Hij lichtte zijn biografie Kroongetuige toe, die deze maand uitkomt.

Kroon was alleen op pad toen hij staande werd gehouden. Hij kwam er later achter dat hij in een gestolen auto reed. "Ik merkte toen dat iemand me zag en naar me wees. Vervolgens deden meer mensen dat. Toen merkte ik dat er iets niet helemaal klopte." De majoor zegt dat omstanders tegen zijn auto duwden en erop spuugden. Hij moest mee komen en kreeg later een zak over zijn hoofd.

Eenmaal op een andere locatie moest hij zich uitkleden. "Ik voelde me vernederd, ontmand. Ik dacht op enkele momenten dat ik geƫxecuteerd zou worden." Later werd hij op een tafel gegooid en vastgebonden, vertelt Kroon geƫmotioneerd. "Ik vind het nog steeds heel zwaar om te zeggen wat er toen met me is gebeurd. Ik krijg het niet over mijn lippen." In zijn boek bevestigt hij dat hij verkracht werd.

Plan gemaakt

Nadat hij was vrijgelaten, heeft Kroon de man die hem ontvoerde en misbruikte enkele keren gezien. Op een bepaald moment besloot hij hem te arresteren. Hij maakte een plan en ging op zoek naar zijn doelwit. Daarop kwam hij de man tegen bij een checkpoint.

Toen die Kroon zag, probeerde die de majoor neer te schieten, maar Kroon was sneller en vuurde zijn magazijn leeg. Daarna pakte hij volgens eigen zeggen de kalasjnikov van zijn belager en schoot ook die op hem leeg. "Het voelde niet vervelend. Ik heb er geen spijt van, dit is de waarheid", besluit Kroon.

"Het was hij of ik"

De ex-commando sprak eerder dit jaar van ontvoering en mishandeling, niet van verkrachting. Kroon zegt dat zijn vrouw het ook pas sinds kort weet. Eerder zei hij ook dat hij kon ontsnappen en enkele weken later een van zijn ontvoerders bij toeval tegenkwam en doodde. "Het was hij of ik", aldus Kroon. Hij maakte er niet direct melding van, wat wel gebruikelijk is.

Pas vorig jaar meldde hij het bij Defensie en dit jaar kwam hij met het verhaal in de publiciteit. Daarmee bracht Kroon een lopende operatie in Afghanistan in gevaar. Commando's werden uit veiligheidsoverwegingen teruggehaald.

Kroongetuige

Het Openbaar Ministerie deed onderzoek, maar vond onvoldoende aanknopingspunten dat het echt is gebeurd. Er kon geen definitief uitsluitsel worden gegeven en het onderzoek werd daarom gestopt. Het ministerie van Defensie ziet de zaak van Marco Kroon "na een goed gesprek met de minister" als afgesloten.