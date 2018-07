Justitie zet onderzoek naar Marco Kroon stop

Het Openbaar Ministerie zet het onderzoek naar majoor Marco Kroon stop. Het onderzoek biedt nog geen definitief uitsluitsel, meldt het OM, maar er zijn onvoldoende aanknopingspunten die de gebeurtenissen bevestigen die defensie heeft gemeld omtrent Kroon.

De zaak kwam erop neer dat Kroon aan een meerdere had gerapporteerd dat hij tijdens een missie in Afghanistan was ontvoerd en mishandeld. Kroon was naar eigen zeggen aan zijn belagers ontsnapt en had in de weken daarna een van zijn ontvoerders gedood die hij toevallig was tegengekomen.

Militaire Inlichtingendienst

Het onderzoek van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en het onderzoek dat door het OM is verricht hebben niet geleid tot een bevestiging of ontkenning van dat relaas, heeft het OM Oost-Nederland nu bekendgemaakt.

In het bericht over de voorlopige stopzetting van het onderzoek merkt het OM op dat Kroon in het onderzoek geen enkel moment de status van verdachte heeft gehad. Aanwijzingen voor strafbare feiten zijn niet geconstateerd.

Een nader onderzoek naar de feiten in zowel Nederland als in Afghanistan ligt niet voor de hand, omdat het OM de kans op nieuwe informatie minimaal acht. Omdat het ook niet uitgesloten is dat er nieuwe gegevens beschikbaar komen, wordt de zaak-Kroon niet definitief beëindigd.

Het verhaal over de gebeurtenissen in Afghanistan waarmee Kroon naar buiten trad, leidde tot ergernis en wrevel onder collega-militairen. Ze vreesden dat de verklaring van Kroon hun veiligheid bij lopende missies in gevaar kan brengen.

Militaire Willemsorde

Marco Kroon werd in 2009 door koningin Beatrix onderscheiden met de hoogste militaire orde, de Militaire Willems-Orde. Hij was daarvoor voorgedragen wegens moed en leiderschap in Afghanistan.

In 2010 werd bekend dat het OM onderzoek deed naar Kroon wegens het bezit van harddrugs en wapens. Een aanklacht volgde, maar een jaar later werd hij vrijgesproken van cocaïnebezit. Voor het bezit van stroomstootwapens kreeg Kroon wel een voorwaardelijke werkstraf en een geldboete. Hij had toen laten weten dat hij zijn onderscheiding zou inleveren als hij schuldig werd bevonden.

Bijleveld

Minister van Defensie Bijleveld is blij dat het OM de knoop heeft doorgehakt in "deze vervelende kwestie, die alleen verliezers kent". Ze kondigde aan dat ze spoedig in gesprek gaat met Kroon over de vraag wat de uitkomst van dit onderzoek betekent "en hoe het nu verder moet". Ook defensie moet zich op die vraag bezinnen, vindt ze.

De toekenning van de Militaire Willems-Orde staat in deze zaak helemaal niet ter discussie, zei de minister ook nog. "Kroons heldendaden staan hier buiten".