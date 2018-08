Kwestie Kroon is klaar voor Defensie na 'goed gesprek met minister'

Het ministerie van Defensie beschouwt de zaak van majoor Marco Kroon als afgesloten. Minister Bijleveld en Kroon hebben gisteren "een goed gesprek" gevoerd over de commotie die de afgelopen tijd is ontstaan, zegt een woordvoerder.

Kroon, drager van de Militaire Willems-Orde, zocht dit jaar de publiciteit met een verhaal over een incident dat in 2007 in Afghanistan zou hebben plaatsgevonden. De ex-commando zegt dat hij een Talibanstrijder heeft gedood zonder dat te melden. Door te praten over zijn verleden in Afghanistan bracht hij een lopende operatie in gevaar. Daarom werden veiligheidsoverwegingen commando's teruggehaald.

Defensie heeft na het gesprek van gisteren besloten Kroon op zijn post te laten bij de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht. Volgende week is hij aanwezig op het Binnenhof als vlieger Roy de Ruyter de Willems-Orde krijgt.

Onderzoek naar lek afgerond

Ook zegt een woordvoerder van Defensie dat het onderzoek naar vermeende lekken in de organisatie niets heeft opgeleverd. Dat onderzoek volgde na onthullingen van Nieuwsuur in februari. Nieuwsuur sprak met bronnen over de onrust die was ontstaan in het Korps Commandotroepen na de verklaringen van Kroon. Het programma kwam erachter dat er al lange tijd een veiligheidsrisico bestaat in een missiegebied.

Nieuwsuur publiceerde het verhaal uiteindelijk niet op verzoek van minister Bijleveld. Zij stelde dat het artikel staatsgeheimen bevatte die mensenlevens in gevaar konden brengen. De minister noemde het heel vervelend dat zoveel informatie over de zaak naar buiten was gekomen. Defensie heeft na het onderzoek echter geen aanwijzingen gevonden voor het lekken van staatsgeheimen.

Ook het Openbaar Ministerie deed onderzoek. Binnen Defensie was er twijfel over de waarheid van het verhaal van Kroon. Het onderzoek heeft niet geleid tot een bevestiging of ontkenning van zijn relaas en werd stopgezet. Minister Bijleveld zei toen blij te zijn dat het OM de knoop had doorgehakt in "deze vervelende kwestie, die alleen verliezers kent".