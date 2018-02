Marco Kroon doodde man die hem gevangennam en vernederde: 'Het was hij of ik'

Marco Kroon heeft in 2007 in Afghanistan iemand gedood die hem "op uiterst hardhandige wijze ondervraagd, mishandeld en bovenal ernstig vernederd" had. Dat schrijft hij in een verklaring in het AD over het onderzoek dat naar hem loopt.

Vorige maand werd bekend dat het Openbaar Ministerie een 'geweldsincident' in Afghanistan onderzoekt waarbij Kroon betrokken was. Kroon wilde toen alleen zeggen dat hij een vijand had moeten uitschakelen die een ernstig gevaar vormde.

Nu schrijft hij in de verklaring in het AD dat hij tijdens een geheime missie in 2007 in Afghanistan korte tijd gevangen is genomen "door de vijand". Hij werd hardhandig ondervraagd maar hij gaf geen geheimen prijs, zegt Kroon.

Zelf op onderzoek

Hij werd vrijgelaten en besloot het incident niet aan zijn meerderen te melden, omdat hij dacht dat dat de geheime operatie zou vertragen. Hij vond wel dat de leider van de groep die hem gevangen had gehouden, mogelijk de operatie in gevaar kon brengen. Hij besloot zelf onderzoek naar de man te doen.

"Ik zag dat de man in de weken na mijn vrijlating steeds dichterbij onze operatie kwam. (...) Dit sterkte mij in mijn plan om hem gevangen te nemen en hem uit te leveren." Kroon schrijft dat hij contact zocht met een internationale organisatie om de man over te dragen, zonder in detail te treden.