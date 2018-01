OM onderzoekt gebruik geweld Marco Kroon in Afghanistan

Het Openbaar Ministerie onderzoekt een geweldsincident in Afghanistan uit 2007 waarbij Marco Kroon betrokken zou zijn geweest. Dat heeft de advocaat van Kroon, Geert-Jan Knoops, bekendgemaakt.

Het incident deed zich voor tijdens een militaire operatie die geheim moest blijven. Kroon schrijft daarover in een verklaring: ,,Ik heb als commandant van mijn eenheid een vijand moeten uitschakelen die een ernstig gevaar vormde voor de operatie en ook een gevaar vormde voor het leven van mijn mannen en mijzelf. "

"Gelet op de grote politieke en militaire gevoeligheid en het hoge afbreukrisico heb ik dit incident lange tijd geheim moeten houden. Ik wilde en kon de operatie niet in gevaar brengen', aldus Kroon.

Eer en geweten

Vanwege de geheime aard zegt hij er verder niet over te kunnen uitweiden. "De uitkomst van het onderzoek van het OM zie ik met vertrouwen tegemoet, omdat ik naar eer en geweten heb gehandeld'', aldus Kroon.

Hij zegt verder dat hij er bewust voor kiest dit nu zelf naar buiten te brengen. "Ik zou het zeer betreuren als u via andere kanalen van dit incident en deze melding zou vernemen dan van mijzelf.''

Marco Kroon (47) kreeg in 2009 de Militaire Willemsorde wegens heldhaftig optreden in Afghanistan. Dat was in 2006, toen hij de leiding had over een peloton. In 2010 stond hij voor de rechter op verdenking van drugs- en wapenbezit. Kroon werd vrijgesproken van het bezit van drugs, maar kreeg een veroordeling omdat hij stroomstootwapens had. Hij werkt nu voor de inspecteur-generaal van de krijgsmacht.