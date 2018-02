Defensie doet onderzoek naar lekken in zaak-Marco Kroon

Wel meldde De Telegraaf dat Kroon in 2007 op een spionagemissie in de Afghaanse hoofdstad Kabul was, waar hij met anderen vanuit een safe house opereerde.

Meer respect voor Nieuwsuur

De minister zegt dat Kroon erop is aangesproken dat hij de publiciteit zoekt. "Het lijkt me verstandig dat hij er niets over zegt. Als zijn rechtspositie in het geding is, mag hij daar zeker wat over zeggen als militair, maar hij mag geen enkel staatsgeheim naar buiten brengen."

Bijleveld zegt dat ze "net iets meer respect voor Nieuwsuur heeft" dan voor De Telegraaf. "We hebben ook De Telegraaf verzocht informatie achter te houden. Zij hebben wel gegevens naar buiten gebracht."

Operaties in Afghanistan?

Gisteren vroeg een aantal commando's via hun advocaat aan Marco Kroon om verder niets naar buiten te brengen over zijn tijd in Afghanistan, omdat dat mensenlevens in gevaar zou kunnen brengen.

De minister wil niet zeggen of er nog inlichtingenoperaties in Afghanistan lopen. "Het gaat over staatsgeheimen, en mensenlevens kunnen in gevaar komen als deze informatie naar buiten wordt gebracht."