Wekdienst 21/11: herindelingsverkiezingen en May naar Brussel

En dan nog even dit:

Een opmerkelijke ontsnapping van een gevangene uit een politiebureau in Thailand, melden Australische media. Een verdachte lokte daar een agent in de val door te beweren dat er een slang in zijn cel zat. Toen de politieman binnenkwam en ging zoeken naar het dier, sloot de gevangene de agent op in de cel en ging hij er snel vandoor.

Beveiligingscamera's registreerden de ontsnapping: