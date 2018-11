Raadsleden Lelystad overwegen blokkade A6 om uitkleden ziekenhuis

Dat is serieus, vertelt Schoone tegen Omroep Flevoland over de tweet. "Er wordt nu nog onderhandeld, maar als het nodig is mogen we best wel een keer recalcitrant zijn. Soms moet je een risico nemen."

Ridderorde

"Ik loop met hem voorop", vertelt raadslid Meta Jacobs van coalitiepartij VVD. "Ik lever graag mijn ridderorde in voor 240 uur werkstraf. We zijn een beetje tam en ik ben het een beetje zat. We moeten iedereen wakker schudden."

Ze hekelt de opstelling van partijgenoot Bruins. "We gaan dadelijk de verkiezingen in. Denkt u dat ik nog op de markt ga staan flyeren? Ik voel me verantwoordelijk voor de uitspraken die een minister doet. Er is wel een belofte gedaan voor onze stad en daar wil ik hem heel graag aan houden."