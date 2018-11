'85.000 kinderen in Jemen omgekomen van de honger'

In Jemen zijn sinds het uitbreken van de oorlog 85.000 kinderen onder de vijf jaar gestorven van de honger. Dat blijkt uit cijfers van Save the Children op basis van VN-gegevens. Sterfgevallen die voorkomen hadden kunnen worden, volgens directeur Tamer Kirolos van Save the Children in Jemen: "Kinderen lopen hier meer gevaar om dood te gaan van de honger dan door bommen en kogels".

Het aantal is gebaseerd op sterftecijfers tussen april 2015, toen de oorlog begon, en oktober 2018. De kinderen overleden aan ernstige acute ondervoeding. Een vreselijke dood, vertelt Kirolos. "Deze kinderen lijden enorm. Hun vitale organen functioneren steeds langzamer en stoppen er uiteindelijk mee. Hun immuunsysteem is zo verzwakt dat ze erg vatbaar zijn voor infecties. Sommige zwaar ondervoede kinderen zijn zelfs te zwak om te huilen. Ouders zijn niet in staat om iets te doen en moeten toezien hoe hun kinderen wegkwijnen."

Blokkade

De Verenigde Naties sloegen dit jaar herhaaldelijk alarm over de schrijnende situatie en de dreigende hongersnood in Jemen. Volgens VN-gezant Mark Lowcock zijn op korte termijn 14 miljoen mensen afhankelijk van voedselhulp om te overleven.

Talloze Jemenieten zijn nu al zwaar ondervoed en hebben nauwelijks iets te eten, sinds de Verenigde Arabische Emiraten vorig jaar een blokkade oplegden aan Jemen. Daardoor komt er geen voedsel meer binnen via de haven van Hodeida. Bovendien wordt er de laatste weken weer hevig gevochten tussen militairen en rebellen om de macht in de strategisch gelegen havenstad.

Van alle noodhulp en brandstof die Jemen bereikt, kwam normaal het overgrote deel aan in Hodeida. Nu zien hulporganisaties zich gedwongen naar een andere havenstad uit te wijken, in het zuiden. Daardoor duurt het drie weken langer om hulpgoederen op de juiste plek te krijgen.