Hongersnood dreigt voor 14 miljoen inwoners van Jemen

In Jemen dreigt een hongersnood van ongekende omvang. Volgens VN-gezant Mark Lowcock zijn op korte termijn 14 miljoen mensen afhankelijk van voedselhulp om te overleven. Dat is de helft van de bevolking.

Lowcock heeft de noodklok geluid in de VN-Veiligheidsraad. De Verenigde Naties vreesden eerder dat hongersnood dreigt voor elf miljoen mensen in Jemen, maar het zijn er dus miljoenen meer. Zo'n acht miljoen Jemenieten krijgen nu hulp van de VN.

Volgens Lowcock is de dreigende hongersnood "veel groter dan alles wat experts op dit gebied ooit in hun werkzame leven hebben gezien". De afgelopen twintig jaar waren er twee hongersnoden van vergelijkbare omvang: in 2011 in Somaliƫ en vorig jaar in Zuid-Sudan.