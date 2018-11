Files leiden tot ruim 1 miljard euro economische schade

De schade ontstaat bij de vervoerders maar ook bij bedrijven die spullen te laat geleverd krijgen. Door een ontbrekend onderdeel komt bijvoorbeeld een productieproces stil te liggen. Of producen liggen te laat in de winkel, waardoor (een deel van) een verkoopdag wordt gemist.

Maar met alleen meer asfalt worden de files niet opgelost. Daar zijn vriend en vijand het over eens. Dus blijven TLN en Evofenedex pleiten voor een vorm van rekeningrijden of kilometerheffing. "En dan niet alleen voor het vrachtverkeer, zoals het kabinet nu van plan is", schrijven de organisaties.

Daarnaast zou de automobilist volgens de ondernemers ook op andere manieren gestimuleerd moeten worden om de file te vermijden. Beter openbaar vervoer bijvoorbeeld, of slimme apps die automobilisten adviseren wanneer ze de weg op kunnen.