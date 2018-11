Overleg nieuw pensioenstelsel mislukt, FNV stapt op

Werkgevers en vakbonden hebben geen akkoord bereikt over een nieuw pensioenstelsel. Vakbond FNV staakt de onderhandelingen omdat het vindt dat het kabinet niet voldoende tegemoet komt aan de eis voor het langzamer laten stijgen van de AOW-leeftijd.

"Ik ben zeer teleurgesteld. Er lag een pakket van 7 miljard waarmee we het pensioenstelsel klaar konden maken voor de komende vijftig jaar en waarmee het kabinet de FNV vergaande tegemoetkomingen deed", zei premier Rutte na afloop. Volgens hem ging het alleen nog over het AOW-pakket.

De onderhandelingen werden vanavond om 20.00 uur hervat op het ministerie van Sociale Zaken. Het pensioenstelsel is vooral een kwestie tussen werkgevers en vakbonden, maar ook het kabinet is erbij betrokken en dus schoof ook Rutte voor de vierde keer aan bij het overleg.

Echt verschrikkelijk

"Ik begrijp het totaal niet. Het is heel lastig dat de bonden geen leiderschap tonen om te springen. Ik denk dat het bod veel verder ging dan ze zelf gedacht hadden. Het kabinet deed vergaande tegemoetkomingen aan de FNV voor wat zij belangrijk vinden. Ik vind het echt verschrikkelijk dat de FNV deze kans laat liggen."

FNV-voorzitter Busker: "Ik ben buitengewoon teleurgesteld. De kloof die er was hebben we niet kunnen overbruggen. We hadden hoge verwachtingen dat we eruit zouden komen en we hadden graag iets goed willen doen voor onze leden." Volgens hem heeft de FNV echt geprobeerd om aan tafel te zitten om structurele oplossingen te krijgen voor de problemen. "Het lijkt erop dat we er met dit kabinet niet uit gaan komen. Wij willen een goed pensioen en een goede AOW-regeling."

Volgens minister Koolmees was er ook een oplossing gevonden voor mensen met een zwaar beroep en de ouderen. "Ik ben teleurgesteld dat we het in handen hadden, maar het door de vingers hebben laten glippen."

LTO-voorman Calon zei dat hij moet constateren dat de FNV niet gesteund wordt door zijn leden. "Ik vind dat het kabinet heel ver is gegaan."

Aanpassingen in de AOW-leeftijd zijn een belangrijk thema in de gesprekken. De FNV wil dat de AOW-leeftijd niet, zoals is vastgelegd, vanaf 2022 mee stijgt met de levensverwachting. De pensioenleeftijd zou veel langzamer moeten stijgen. In plaats van een jaar zouden die met zes maanden moeten toenemen.

Belofte van niks

Het kabinet vindt dat te duur. Iedereen maanden eerder met pensioen laten gaan dan gepland kan 6 miljard euro per jaar gaan kosten. Volgens VNO-NCW-voorman De Boer was een van de kabinetsvoorstellen om de AOW-leeftijd te laten stijgen tot 67 jaar in 2024, in plaats van drie jaar eerder.

Het kabinet is de vakcentrale deels tegemoet gekomen door de bereidheid uit te spreken de AOW-leeftijd niet meer één op één te koppelen aan de levensverwachting. Weliswaar zou dat niet in de Rijksbegroting worden vastgelegd, omdat het plan dus miljarden kost. Dat zou betekenen dat het kabinet nu al geld moet reserveren, en moet bezuinigen.

In plaats daarvan zou in het pensioenakkoord komen te staan dat het een ambitie van een volgend kabinet moet worden. FNV vindt dat een belofte van niks en vindt dus dat verder praten geen zin heeft.

Nachtje slapen

De Boer heeft nog een klein beetje hoop. "Maar het is nu stuk. Ik vind dat heel erg en ik maak me er zorgen over. Ik ben verdrietig".

"We gaan eerst een nachtje slapen en zien dan verder. We staan altijd open voor telefoontjes. Het lijkt me niet dat dat gaat gebeuren, maar je weet maar nooit", aldus Rutte.

Vorige week liep een marathonoverleg over de hervorming van het pensioenstelsel al vast. Rutte zei toen dat de onderhandelaars "tot het gaatje zijn gegaan". Eerder leek juist dat een pensioenakkoord binnen handbereik was, na zeven jaar onderhandelen.

Door de vergrijzing raken pensioenfondsen in de problemen: ze moeten meer uitkeren en ontvangen minder premie-inkomsten dan voorheen. Als gevolg daarvan moeten pensioenuitkeringen worden verlaagd of kunnen ze niet meestijgen met de inflatie.