Nog steeds tekort aan meest gebruikte anticonceptiepil

De tekorten aan een aantal varianten van de anticonceptiepil blijven voorlopig nog bestaan. Daarom mogen leveranciers van de pil voorlopig doorgaan met het afleveren van alternatieve pillen met dezelfde werkzame stoffen, sterkte en toedieningsvorm. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de tijdelijke toestemming daarvoor verlengd tot half december.

De alternatieve anticonceptiepillen moeten uit andere EU-landen gehaald worden. Als dat niet kan, dan moeten ze ingekocht worden in de zogeheten MRA-landen, waarmee Nederland afspraken heeft gemaakt over het wederzijds erkennen van elkaars veiligheidscertificaten en vergunningen. Het gaat om Australië, Canada, Israël, Japan, Nieuw-Zeeland, Zwitserland en de Verenigde Staten.

De tekorten spelen intussen al enkele maanden en betreffen de in Nederland meeste gebruikte anticonceptiepil met de werkzame stoffen ethinylestradiol en levonorgestrel. Het gaat zowel om de merkloze generieke varianten als het merkmiddel.

Oorzaken tekorten

Het grootste deel van de anticonceptiepillen waarvan een tekort bestaat wordt geleverd door twee bedrijven, Mylan en Focus Care. Kleinere bedrijven die soms nog wel kunnen leveren hebben niet de capaciteit om het gat op te vullen dat de marktleiders open laten.

Verder speelt een aantal factoren een rol, variërend van ict-problemen en problemen bij het productieproces tot het afkeuren van een partij geproduceerde pillen en het te laat melden van tekorten die aan het ontstaan waren. Tekorten zijn er niet alleen bij de anticonceptiepil, maar bij steeds meer medicijnen en steeds vaker.

Het overstappen op een alternatief medicijn leidt af en toe - hoewel werkzame stoffen, hoeveelheid en toedieningsvorm identiek zijn - toch tot problemen bij gebruikers. Zo ook met de anticonceptiepil. Dat kan er bijvoorbeeld mee te maken hebben dat in een pil een andere kleurstof is gebruikt of een ander glijmiddel om hem makkelijk te kunnen slikken.