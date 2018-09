Tekort aan anticonceptiepil ontstond door pech op pech op pech

Als je anticonceptiepil op is en je wil een nieuwe halen in de apotheek, bestaat de kans dat jouw merk er niet is. De oorzaak: er is toevallig bij meerdere farmaceutische bedrijven tegelijkertijd iets mis, blijkt uit navraag van de NOS.

Vier van de zeven bedrijven die de pil in Nederland op de markt brengen, hebben gemeld aan het College ter beoordeling van Geneesmiddelen dat ze leveringsproblemen hebben.

Opstapeling

Maar niet al die bedrijven hebben meteen gemeld dat ze problemen hadden, terwijl dat wel moet. De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt nog of ze hier actie op gaan ondernemen. De inspectie vindt snel melden belangrijk, zodat er dan op tijd naar oplossingen kan worden gezocht.

De bedrijven die verschillende varianten van de pil in Nederland leveren, hadden tegelijk productieproblemen. Het lijkt erop dat die toevallig tegelijkertijd ontstonden. Wat er precies bij ieder bedrijf speelt, wordt niet gezegd. Het ene zou problemen hebben na een update van apparaten, het andere met een lading afgekeurde pillen. Gevolg: een pillentekort.

Advies: slik een andere pil

Eind deze maand moeten de problemen zijn opgelost. De minister Bruins voor Medische Zorg adviseert vrouwen om ondertussen voor even een andere pil te kiezen.

In dit geval was er dus een scala aan oorzaken voor problemen met leveringen van de anticonceptiepil, maar het gebeurt steeds vaker dat sommige medicijnen niet leverbaar zijn. Vorig jaar hebben bedrijven bijna 400 meldingen gemaakt van leveringsproblemen bij medicijnen.

Hoe die tekorten met medicijnen kunnen ontstaan, leggen we je uit in de video hieronder: