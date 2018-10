'Anticonceptiepillen nog weken beperkt beschikbaar'

Begin september zeiden leveranciers de tekorten in korte tijd op te lossen. De minister wees toen op de mogelijkheid om andere pillen te gebruiken.

Bijna vijf weken later blijkt dat er nog altijd leveringsproblemen zijn. KNMP-woordvoerder Dennis Mulkens zegt dat het nog weken kan duren voordat de voorraden weer op peil zijn.

KNMP heeft geen beeld van de exacte voorraad per apotheek, zegt Mulkens. "Er zijn mogelijk vestigingen die helemaal geen voorraad meer hebben, andere zijn nog wel voorzien en enkele apotheken leveren per strip in plaats van per doosje uit."

Vrouwen krijgen diverse adviezen over alternatieven, volgens Mulkens. "De apotheker gaat in gesprek over de wensen van de vrouw. Zo zijn er andere voorbehoedsmiddelen mogelijk, waaronder de vaginale ring of het spiraaltje. Voor een ander middel is wel een nieuw recept nodig."