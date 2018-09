Minister: neem tijdelijk andere anticonceptiepil met dezelfde werkzame stof

Minister Bruins adviseert vrouwen die hun eigen pil niet meer kunnen krijgen, tijdelijk een vervangende pil te nemen met dezelfde werkzame stof. Volgens de minister van Volksgezondheid bestaan er anticonceptiepillen met precies dezelfde hoeveelheid merkstoffen en dezelfde samenstelling. "Er zijn alternatieven voor handen", aldus de minister.

Gedwongen

Hij reageert in de Tweede Kamer op de onrust die is ontstaan over het tekort aan een veel gebruikte anticonceptiepil met de stoffen ethinylestradiol en levonorgestrel. Oppositiepartij GroenLinks maakt zich zorgen omdat vrouwen hierdoor gedwongen worden op een andere pil over te gaan en dit mogelijk bijwerkingen tot gevolg heeft.

Bruins maakt zich minder zorgen en benadrukt dat vooral de veiligheid van de medicijnen voorop staat. Een grote hoeveelheid werkstoffen is onlangs uit de productie gehaald om veiligheidsredenen. Details gaf de minister niet.

Bijwerkingen

Behalve GroenLinks vragen ook de PVV en coalitiepartij CDA zich af of vrouwen geen last krijgen van vervelende bijwerkingen als ze een andere pil moeten gaan slikken. Maar de minister verzekerde de Tweede Kamer dat er anticonceptiepillen zijn die niet afwijken van hun huidige pil.

De bekende pil Microgynon 30 is bijvoorbeeld slecht leverbaar en volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er twee fabrikanten op de Nederlandse markt actief die identieke pillen leveren. De namen van deze merken worden niet bekendgemaakt en het ministerie adviseert de vrouwen om dit bij de apotheek na te vragen.

Verstandig

Het andere merk kan wel duurder zijn, erkent de minister. Er is sprake van een tijdelijk tekort, dus is het volgens Bruins verstandig om de vervangende pil voor hooguit drie maanden te kopen.