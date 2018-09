Tekort aan anticonceptiepil, apothekers moeten nee verkopen

Veel apotheken kampen met een tekort aan een populaire anticonceptiepil vanwege problemen bij de productie van het medicijn.

Fabrikanten van de pil met de werkzame stof ethinylestradiol/levonorgestrel kunnen hem niet meer leveren aan de groothandel. Dat betekent dat als de voorraad in apotheken op is, de pil niet meer kan worden ingekocht en apothekers nee moeten verkopen aan vrouwen die het medicijn komen halen.

Het gaat om de meest gebruikte anticonceptiepil in Nederland, die vaak als eerste keus door huisartsen wordt voorgeschreven. Ook de merkvariant van de pil (microgynon 30) is slecht leverbaar.

Het lijkt erop dat het tekort niet lang zal duren. Naar verwachting is de eerste levering van het medicijn volgende week, maar dat wil niet zeggen dat alle apotheken het voorbehoedsmiddel dan meteen weer kunnen verkopen.

Medicijnprijzen laag

Het gebeurt vaker dat een geneesmiddel tijdelijk of helemaal niet meer te koop is. Vorig jaar was er 732 keer een tekort, tot grote onvrede van de apothekers.

Een van de redenen hiervoor is dat de medicijnprijzen in Nederland relatief laag zijn, waardoor Nederland voor fabrikanten een weinig aantrekkelijke markt is. Daardoor worden voorraden laag gehouden en ontstaan er bij een hapering in het productieproces snel tekorten, zegt de apothekersorganisatie KNMP.