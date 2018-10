'Van die andere pil werd ik kotsmisselijk'

"Heb je het nog niet gehoord?", vraagt de apotheker als Toke (23) binnenkomt en vraagt naar de anticonceptiepil. Ze is net verhuisd en gaat voor het eerst naar een nieuwe apotheek. "Veel pillen zijn niet meer leverbaar, ook de jouwe niet." Noodgedwongen moet Toke wisselen van pil en dat levert haar lichamelijke problemen op.

Groothandels hebben al een tijd moeite voldoende pillen aan Nederland te leveren. De pil die in Nederland het meest gebruikt wordt, is nog maar mondjesmaat te krijgen. Drie van de zeven leveranciers hadden problemen met het productieproces. Volgens het het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is dat er nu nog één, maar hebben de andere leveranciers wel moeite om aan de vraag te voldoen.

Leveranciers zeiden aanvankelijk dat de problemen in september opgelost zouden zijn, maar nu is duidelijk dat de tekorten nog weken kunnen aanhouden. Apothekers zien ondertussen de voorraden slinken en leveren nog maar per stripje, of helemaal niet meer uit.