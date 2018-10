Minister: wees voorzichtig met anticonceptiepillen van internet

Vrouwen moeten voorzichtig zijn met het online kopen van de anticonceptiepil, vindt minister Bruins. Al een aantal weken kunnen leveranciers maar beperkt de pillen leveren aan apotheken. Veel vrouwen moeten nu uitwijken naar andere manieren om de pil te krijgen, bijvoorbeeld via internet.

De minister zegt dat er twee fabrieken in het buitenland waren die productieproblemen hadden. Ondertussen is er één bedrijf dat nog steeds geen pillen kan leveren.

Als er een tekort dreigt, dan moeten fabrikanten dit melden bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Een woordvoerder van die organisatie zegt: "Alle andere bedrijven geven aan pillen te kunnen leveren, maar die pillen zijn gelijk weer weg. Blijkbaar produceren zij nog niet voldoende om aan de vraag te kunnen voldoen."

Minister Bruins weet niet wanneer het tekort opgelost is. Volgens hem is het tot die tijd verstandig als apotheken niet te grote hoeveelheden van de pil meegeven aan vrouwen. Hij benadrukt dat het niet wenselijk is als vrouwen online op zoek gaan naar alternatieven. "Ik zou de anticonceptiepil bij de apotheek halen. Bekijk met je apotheker de alternatieven."