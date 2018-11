Dijkhoff oppert protestverbod rond Sinterklaas, maar kan dat wel?

In Groningen legde de burgemeester de demonstranten beperkingen op. Zo mochten ze niet op de Grote Markt protesteren, vanwege de vele kinderen daar. "Er is sneller sprake van kans op wanordelijkheden als er kinderen bij betrokken zijn", legt Brouwer uit. "Dan mogen dus sneller beperkingen worden opgelegd, zoals het verbieden van megafoons of het bepalen van de plaats zoals in Groningen is gebeurd. Voor een verbod is echter meer nodig."

Dat beaamt Berend Roorda, universiteit docent demonstratierecht, in gesprek met Nieuwsuur. "De burgemeester moet zich er wel voor inspannen dat die demonstratie in de buurt van zo'n intocht kan plaatsvinden. Als Vladimir Poetin of Donald Trump naar Nederland komt en mensen willen daartegen demonstreren, is het ook een beetje gek als je zegt: dat mag wel, maar niet als degene er is, want we willen het een beetje gezellig houden."

Brouwer denkt dat de problemen van afgelopen weekeinde zijn terug te voeren op wat er vorig jaar in Dokkum is gebeurd. Daar blokkeerde een groep Friezen de A7, opdat anti-Zwarte Piet-betogers niet bij intocht in Dokkum aanwezig konden zijn. "Toen is erg gemakkelijk gezegd: 'Sorry jongens, de demonstratie gaat niet door.' Daarmee zeg je: het loont om je agressief te uiten."

'Extremisten aan beide kanten'

Behalve over het voorgestelde demonstratieverbod is er op Facebook vooral verontwaardiging over Dijkhoffs woordkeuze. Zo sluit hij zijn bericht af met de zin: "Sinterklaas en Zwarte Piet zijn van de kinderen en van niemand anders."

"Weet je wat ik erg vind", zegt iemand in een reactie die veel wordt geliket. "Dat u prominent eindigt met Zwarte Piet en het woord zwart niet weg hebt gelaten." Een ander vindt het onjuist dat Dijkhoff spreekt van "extremisten aan beide kanten": "Beginnen met een leugen over both sides en dan eindigen met het ontnemen van het demonstratierecht van juist de vreedzame demonstranten die het probleem van de racistische karikatuur aankaarten."

Dijkhoffs appèl op het gezond verstand, kan wel op veel instemming rekenen. "Laten we Sinterklaas teruggeven aan de kinderen en onze ideologieën op een ander tijdstip uiten", schrijft iemand.