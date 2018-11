'Aanwezigheid kinderen is niet genoeg om demonstratie te mogen verbieden'

Niet waar kinderen bij zijn

Ook premier Mark Rutte sprak zich gisteren uit over ongeregeldheden. Hij riep iedereen op om zich "te gedragen als volwassenen". "De discussie kun je voeren in praatprogramma's, maar toch niet waar de kinderen bij zijn, come on. Dit is een kinderfeest. Doe het even rustig en doe het op een andere plek."

Roorda legt uit dat een burgemeester beperkingen mag stellen aan bijvoorbeeld de plaats en tijd van de demonstratie. "Maar hij of zij moet zich er wel voor inspannen dat die demonstratie in de buurt van zo'n intocht kan plaatsvinden. De demonstratie richt zich daar namelijk op."

Hij maakt een vergelijking: "Als Vladimir Poetin of Donald Trump naar Nederland komt en mensen willen daartegen demonstreren, is het ook een beetje gek als je zegt: dat mag wel, maar niet als diegene er is, want we willen het een beetje gezellig houden. Juist dan willen mensen demonstreren."