Wekdienst 15/11: staking ambulancepersoneel en uitspraak zaak-Navalny

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Ambulancepersoneel in Den Haag gaat staken. Naar verwachting leggen dertig medewerkers het werk neer tussen 10.00 en 12.00 uur. Ze eisen meer salaris en minder werkdruk. Door de actie vallen tien ambulances uit, wel staan overige ambulances standby voor 112-meldingen.

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens doet uitspraak in de zaak die de Russische oppositieleider Navalny heeft aangespannen tegen Rusland. De bekendste criticus van president Poetin heeft Rusland aangeklaagd vanwege de verschillende keren dat hij is opgepakt en vastgezet in de periode 2012-2014. Hij vindt dat zijn functioneren daardoor onmogelijk is gemaakt.

En de Haringvlietsluizen kunnen vanaf vanmiddag op een kier. Dat is voor het eerst sinds de Deltawerken klaar zijn. En dat is goed voor de vissen want die kunnen dan weer zwemmen van de Noordzee naar Haringvliet en terug.

Wat heb je gemist?

In Best is een busje met drugsafval in vlammen opgegaan. In het voertuig trof de brandweer vaten met in totaal 1000 liter chemicali├źn aan.

De wagen stond in een natuurgebied. De Omgevingsdienst Brabant probeerde nog te voorkomen dat een deel van het drugsafval met het bluswater van de berm het bos in liep, maar dat lukte niet.