Trump zet veiligheidsadviseur Ricardel aan de kant na eis Melania

President Trump heeft veiligheidsadviseur van het Witte Huis Mira Ricardel aan de kant gezet, nadat zijn vrouw Melania eerder deze week had aangedrongen op haar vertrek. Ricardel wordt overgeplaatst en krijgt een andere functie binnen de Amerikaanse regering.

De 58-jarige Ricardel was een medewerker van nationaal veiligheidsadviseur John Bolton, die zich sterk zou hebben gemaakt voor haar aanblijven. Melania liet deze week in een opvallend communiqué via haar woordvoerder weten dat ze wilde dat Ricardel zou vertrekken. Volgens Melania "verdiende Ricardel niet de eer het Witte Huis te mogen dienen".

Botsingen

De twee zouden ruzie hebben gekregen tijdens de Afrika-reis die de presidentsvrouw vorige maand maakte. Volgens CNN ging de ruzie onder meer over wie waar ging zitten in het vliegtuig.

Bloomberg meldde dat Ricardel daarnaast dreigde geen geld van het kantoor van de nationale veiligheidsadviseur beschikbaar te stellen voor de reis, tenzij ze werd toegevoegd aan Melania's entourage. Melania bracht vorige maand, zonder haar man, een zevendaags bezoek aan het continent.

Volgens de Washington Post botste Ricardel sinds ze in april werd aangesteld meerdere keren met minister van Defensie Jim Mattis en lag ze niet goed bij stafmedewerkers van het Witte Huis.