Parel van koningin Marie Antoinette geveild voor recordbedrag

Een hanger met een parel en diamanten die van de Franse koningin Marie Antoinette (1755-1793) is geweest, is op een veiling verkocht voor 32 miljoen dollar (28,3 miljoen euro). Volgens veilinghuis Sotheby's is dat een recordbedrag voor een parel. De verwachte opbrengst was 1 tot 2 miljoen dollar.

Het sieraad staat bekend als 'de Parel van koningin Marie Antoinette'. Het is een druppelvormige, natuurlijke parel die aan een strikje hangt dat door diamanten wordt gevormd. Het is een van de topstukken van de sieradencollectie die toebehoorde aan het huis Bourbon-Parma.

Bijna alle tien de stukken van Marie Antoinette die op de veiling in Genève werden aangeboden, brachten meer op dan de verwachte prijs. De totale opbrengst van de honderd juwelen van de familie Bourbon-Parma was 53,2 miljoen dollar (47 miljoen euro).