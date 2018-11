Knops vindt bestuur Bonaire onder de maat, gaat orde op zaken stellen

Nederland gaat zich actief bemoeien met het bestuur op Bonaire. Een speciaal te benoemen 'programmamanager bestuursakkoord' gaat het financieel beheer en de ambtelijke organisatie opnieuw inrichten. Volgens staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties is de huidige slagkracht van het lokale bestuur ver onder de maat.

Het nieuwe bestuursakkoord beslaat een periode van vier jaar, met een tussentijdse evaluatie eind 2020. Het akkoord moet volgens Knops onder meer leiden tot zichtbare resultaten op het gebied van verkeer en infrastructuur, gezond voedsel en het creëren van voldoende betaalbare sociale woningen op het eiland.

Financieel beheer

Volgens Den Haag is gezond financieel beheer noodzakelijk om het bestuursakkoord uit te voeren. Ondanks de bemoeienissen van het College financieel toezicht, is dat Bonaire niet gelukt, zo luidt het oordeel. Onder leiding van een nieuwe topambtenaar moet dat nu wel gebeuren, zodat een aanwijzing uit Den Haag niet nodig is.

Een van de onderdelen is het onderbrengen van de inning van eilandelijke belastingen bij de Nederlandse Belastingdienst. Die int op Bonaire al de Rijksbelastingen, onder de naam Belastingdienst Caribisch Nederland.

Bestuurskracht

De ambtelijke organisatie op Bonaire is vergrijsd en er is onvoldoende expertise in huis om de burger goede dienstverlening te garanderen. In het bestuursakkoord komen middelen ter beschikking om nieuwe mensen aan te nemen die voldoen aan het juiste functieprofiel.

Ambtenaren moeten terug naar de schoolbankjes om hun kennis bij te brengen. Bestuurders die een politieke functie bekleden, gaan in het vervolg gescreend worden op integriteit.