Eerste migranten uit karavaan bij grens met VS

Een paar honderd migranten uit de karavaan die vanuit Midden-Amerika op weg is naar de grens met de Verenigde Staten zijn bij de grens aangekomen. Ze zijn met bussen naar de stad Tijuana gebracht; daar ligt de drukste grensovergang tussen Mexico en de VS.

Een stuk of twintig migranten klommen in het grenshek, maar niet erover. Amerikaanse grensbewakers grepen niet in.

Voorhoede

De migranten hebben een tocht van duizenden kilometers achter de rug. De totale groep bestaat uit zo'n 5000 mensen uit Honduras, Guatemala en El Salvador. Het overgrote deel is nog lang niet bij de Amerikaanse grens.

Veel van de migranten zijn nog in de Mexicaanse stad Guadalajara, op zo'n 2400 kilometer van de grens. Een andere grote groep is in Mexico-Stad. Ze worden daar opgevangen en kunnen overnachten in tenten. Ook is er nog een groep in het zuiden van Mexico.

Militairen naar de grens

Een man uit Honduras die net is aangekomen in Mexico-Stad, vertelt tegen persbureau AP dat hij al twee weken koorts heeft en eindelijk een dosis antibiotica heeft weten te bemachtigen. Hij is vastberaden om de VS binnen te komen: "Ze kunnen een miljoen militairen bij de grens neerzetten, maar het gaat ons lukken de oversteek te maken."

De Amerikaanse autoriteiten zijn niet van plan om de migranten toe te laten in de VS. De Amerikaanse president Trump heeft onlangs meer dan 5000 militairen naar de grens gestuurd. En immigranten die illegaal de grens oversteken, kunnen straks geen asiel meer aanvragen in de VS.

Op de grensovergang tussen San Diego en Tijuana zijn de Amerikanen gisteren begonnen met het opkrikken van de beveiliging. Vier rijbanen werden daarvoor gesloten. Overigens bleven er nog 23 open voor de 110.000 mensen die dagelijks legaal de grens oversteken.