Migranten in karavaan kwamen even op adem in Mexico-Stad

Ook de buitenwereld helpt. In en rond het stadion heeft zo'n beetje elke zich zelf respecterende hulporganisatie wel een tent opgezet. Het Rode Kruis begeleidt de karavaan met ambulances en biedt bijvoorbeeld gratis telefoontjes naar huis aan.

Mexicaanse kerken delen voedsel uit. De gemeentelijke overheden sturen schoonmakers en huren foodtrucks in. Een mariachiband speelt Mexicaanse smartlappen voor de migranten tijdens de lunch en het Leger des Heils behandelt pijnlijke voeten. Gratis en voor niets.

"We zijn nu wel in de hoofdstad", relativeert de Nederlander Martin De Boer van het Internationale Comité van het Rode Kruis in Mexico. "Als ze straks verder trekken, zul je zien dat de ontvangst niet overal zo is als hier."

Er lopen tientallen filmploegen rond, media uit de hele wereld volgen de karavaan. Die media-aandacht betekent ook meer hulp voor de migranten. "Misschien gaat het model veranderen en gaan er meer migranten in groepen reizen. We weten dat er nog een paar grote groepen onderweg zijn naar de grens. Maar het probleem van de karavaan is dat je bijna per definitie moet gaan lopen, met z'n allen. Het gaat allemaal erg langzaam", zegt De Boer.