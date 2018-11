VS: geen asiel meer voor immigranten die illegaal grens oversteken

Immigranten die illegaal de grens met Mexico oversteken, kunnen straks geen asiel meer aanvragen in de VS. Volgens de aangekondigde nieuwe regels van de regering-Trump kan dat straks alleen nog maar, als een immigrant zich bij een officiƫle grensovergang heeft gemeld. De president zal de nieuwe regels waarschijnlijk later vandaag bekrachtigen.

Immigratiejuristen zeggen dat de wijziging indruist tegen de Amerikaanse wet. Daarin is juist vastgelegd dat iedereen die vlucht voor vervolging of geweld in zijn thuisland altijd in aanmerking komt voor asiel, ongeacht hoe iemand de VS binnenkomt.

Karavaan op komst

Het Witte Huis neemt de maatregel nu er opnieuw een groep van duizenden mensen uit Centraal-Amerika lopend op weg is naar de VS. Trump probeert deze groep tegen te houden en stuurde eerder duizenden militairen naar de grens. Tegenstanders verweten Trump dat hij dat laatste deed uit politiek gewin.

Illegale immigratie bestrijden is altijd een van de speerpunten geweest van Trumps campagne, ook tijdens de tussentijdse verkiezingen. Zijn regering nam al meerdere maatregelen om het illegale immigranten steeds moeilijker te maken. De meest omstreden maatregel was waarschijnlijk het scheiden van gezinnen die illegaal de grens overstaken.