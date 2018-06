VS herenigt 522 kinderen van immigranten met hun ouders

De Verenigde Staten hebben 522 kinderen van mensen die gelden als illegale immigranten herenigd met hun ouders. Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid zegt dat nog eens 16 kinderen zich de komende dag weer bij hun ouders kunnen voegen.

President Trump ondertekende woensdag een decreet om een einde te maken aan het scheiden van gezinnen die illegaal de grens tussen de VS en Mexico zijn overgestoken. Die maatregel was onderdeel van een zerotolerancebeleid voor illegale immigratie, maar het leidde zowel in Amerika als daarbuiten tot hevige kritiek. Meer dan 2000, soms zeer jonge kinderen zijn opgevangen op andere plekken dan hun ouders, soms onder slechte omstandigheden.

Ook Trumps eigen vrouw Melania, die nooit politieke uitspraken doet, en zijn dochter Ivanka keerden zich tegen het harde anti-immigratiebeleid van de president.

Nu is er dus een begin gemaakt met het herenigen van gezinnen, al zeggen de autoriteiten wel dat een klein aantal kinderen niet terug kunnen naar hun ouders, bijvoorbeeld omdat er geen familierelatie kan worden aangetoond. Het grootste deel van de kinderen die worden opgevangen omdat zij onderdak zoeken in de VS is zonder ouders het land binnengekomen, stelt het ministerie van Binnenlandse Veiligheid.

Offensief

Overigens lijkt de regering-Trump bezig met een offensief om de negatieve publiciteit over het scheiden van gezinnen te stoppen. Er is bekendgemaakt dat de regering van alle kinderen weet in welke opvanglocatie ze zitten, en dat eraan wordt gewerkt om alle gezinnen weer te herenigen. Ook is er een speciaal telefoonnummer geopend voor ouders die op zoek zijn naar hun kinderen.

Het is niet altijd makkelijk om gezinnen weer bijeen te brengen, omdat er verschillende instanties zijn betrokken bij de opvang. Kinderen zitten in opvanglocaties in het hele land, waardoor het voor ouders lastig kan zijn om hun kind op te sporen.

Ouders die terug moeten naar hun land van herkomst moeten expliciet aangeven dat ze hun kinderen willen meenemen. Migranten kiezen er soms bewust voor om dat niet te doen, omdat ze hun kinderen niet opnieuw willen blootstellen aan de slechte levensomstandigheden in de landen waar ze vandaan komen, zegt de Amerikaanse regering.