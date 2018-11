Odfjell moet mogelijk volledige schade betalen van olielekkage Rotterdam

De Noorse eigenaar Odfjell van de olietanker die in juni een groot olielek veroorzaakte in de Rotterdamse haven, moet mogelijk de schade volledig vergoeden. De rechtbank heeft een verzoek van de eigenaar afgewezen om de aansprakelijkheid te beperken.

De olietanker Bow Jubail ramde door een stuurfout een steiger in de derde Petroleumhaven. 200 ton stookolie kwam in het water terecht. De economische schade was groot en honderden vogels raakten besmeurd en stierven. De totale schade wordt geschat op 80 miljoen euro, schrijft RTV Rijnmond.

Leeg of vol

Het Havenbedrijf stelde kort na de botsing Odfjell aansprakelijk. Het Noorse bedrijf stelt dat het maar gedeeltelijk aansprakelijk is, omdat er geen olie als lading in het schip zat. De gelekte olie was brandstof van de tanker.

De rechter oordeelde vandaag dat Odfjell onvoldoende heeft bewezen dat de olietanker leeg was ten tijde van de botsing. Of het bedrijf nu ook de volledige schade moet vergoeden is niet duidelijk.