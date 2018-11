Ontvoerde scholieren vrijgelaten in Kameroen

De 78 scholieren die maandag in Kameroen werden ontvoerd, zijn vrijgelaten. Dit melden autoriteiten aan persbureau Reuters. Niet iedereen is vrijgelaten, de gijzelnemers houden nog twee leraren vast.

Het is nog onduidelijk welke groepering de scholieren heeft ontvoerd. Volgens de regering zitten er separatisten achter. Lokale rebellen zeggen dat de overheid de ontvoering in scène heeft gezet.

De school staat in de stad Bamenda, in het westen van Kameroen. In het gebied vecht een deel van de bevolking voor onafhankelijkheid. Engelstalige separatisten verzetten zich daar sinds twee jaar steeds feller tegen de Franstalige overheid.