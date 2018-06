Hoe sluimerende onvrede in Kameroen misschien uitmondt in burgeroorlog

Eisten de demonstranten aanvankelijk hervormingen en meer autonomie, nu klinkt luid de kreet voor afscheiding. Hun droomstaat heet Ambazonia. De compromisloze reactie van de overheid veroorzaakte meer geweld en wraak, een cyclus die Kameroen naar een burgeroorlog lijkt te leiden. 20.000 Engelstalige bewoners zijn al naar Nigeria gevlucht.

Kan grootschalig geweld nog worden voorkomen? Frankrijk en Engeland waren eerder in een competitie verwikkeld over invloed in Afrika en dat weerhoudt de landen er nu van om zich er al te veel mee te bemoeien.

Hetzelfde geldt voor Nigeria dat samenwerkt met Kameroen in de strijd tegen de terreurgroep Boko Haram. De VS uit kritiek, maar verder zal Washington niet gaan, want honderden Amerikaanse soldaten trainen het regeringsleger tegen Boko Haram.

Vakantie

President Paul Biya hoeft dus geen sancties te vrezen. Hij verblijft het overgrote deel van het jaar op vakantie in Zwitserland en komt straks in oktober even terug om zich voor de zoveelste maal te laten verkiezen.

De onveiligheid zal de Engelstalige Kameroeners vermoedelijk weerhouden om te stemmen, waarmee hun gevoel van achterstelling toeneemt, evenals de kans dat dit conflict verder uit de hand loopt.