'Tientallen scholieren ontvoerd in Kameroen'

In Kameroen zijn bij een school zo'n tachtig mensen ontvoerd, voor het grootste deel scholieren. Dat melden overheids- en legerbronnen aan persbureau Reuters.

Het is vooralsnog onduidelijk wie er achter de kidnapping zit. Op de schoolwebsite staat geschreven dat er zo'n 700 leerlingen op de school zitten in de leeftijd tussen 10 en 19 jaar.

De school staat in de stad Bamenda, in het westen van Kameroen, in een gebied waar geregeld conflicten zijn.

Onrust

Engelstalige separatisten zetten zich daar sinds 2016 steeds feller af tegen de Franstalige overheid. In dat jaar sloeg de overheid met geweld vreedzame protesten in het noordwesten van het land neer. De Engelstalige Kameroeners willen een eigen staat stichten.

Vanwege die onrust is Kameroen in korte tijd veranderd van een van de stabielste landen in Afrika in een van de instabielste.