Kameroen: van stabielste land in Afrika, naar een burgeroorlog

Over Kameroen hoor en lees je niet zo veel. Tot voor kort was het een van de stabielste landen in Afrika met een goede infrastructuur. Maar in het West-Afrikaanse land wordt het met de dag onrustiger, vooral in het noordwesten van het land bij de Nigeriaanse grens. Tienduizenden Kameroeners zijn die regio in de afgelopen maanden ontvlucht voor het geweld van separatisten. Het land is een tijdje afgesloten geweest van het internet, want het regime doet er alles aan om ervoor te zorgen dat er weinig over dit conflict naar buiten komt.

Het geweld gaat een nieuw stadium in. Vorige week vrijdag was de minister van Defensie in het gebied. Zijn konvooi werd aangevallen door rebellen. "We zijn de fase gepasseerd waar de rebellen hun kracht laten zien. Wanneer je een minister kan raken, schiet je als het ware in de roos. Dat ze dit durfden, toont aan hoe de situatie in Kameroen de afgelopen maanden is veranderd door de repressie", vertelt onze Afrika-correspondent Koert Lindijer.

Mirjam de Bruijn, hoogleraar Afrikanistiek aan de Universiteit van Leiden, was in maart nog in Kameroen. Ze omschreef de sfeer als bedompt en onderdrukkend. De mensen daar durven zich niet meer uit te spreken. De Bruijn was in Douala, de grootste stad van het land waar mensen alleen nog in hoekjes van een bar durven te praten over deze situatie. Maar volgens De Bruijn blijven de meeste mensen gewoon thuis, want er wordt veel geschoten. "Toen ik daar was, waren de scholen en ziekenhuizen gesloten. Het land is onder staat van beleg, althans zo voelt het."