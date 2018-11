Rijksmuseum toont Alle Rembrandts (uit de eigen collectie)

Volgend jaar is het 350 jaar geleden dat Rembrandt van Rijn overleed, de belangrijkste Hollandse meester van de zeventiende eeuw. Het Rijksmuseum grijpt die gelegenheid aan om "voor het eerst in de geschiedenis" al zijn werken uit de eigen collectie tentoon te stellen.

"Een unieke gelegenheid, dit zal niet zo snel weer gebeuren", zegt woordvoerder Elles Kamphuis. Ze wijst erop dat de tekeningen en prenten van Rembrandt zelden worden getoond. Die worden doorgaans bewaard in het depot omdat ze door hun lichtgevoeligheid erg kwetsbaar zijn.

Het Rijksmuseum heeft de grootste Rembrandt-collectie ter wereld. Vanaf 15 februari zijn in het museum 22 schilderijen, 60 tekeningen en 300 prenten te zien. Tegelijk verschijnt er een biografie van Rembrandt, geschreven door conservator Jonathan Bikker.

Veel Rembrandts, niet alle

De tentoonstelling, die tot 10 juni duurt, heet Alle Rembrandts. Toch is lang niet het hele oeuvre van Rembrandt (1606-1669) in Amsterdam te zien. Deskundigen schatten dat hij ruim 300 schilderijen heeft gemaakt - heel wat meer dan de 22 die het Rijksmuseum heeft.

Andere musea die veel schilderijen van Rembrandt hebben zijn het Metropolitan Museum of Art in New York (elf schilderijen), het Mauritshuis in Den Haag (negen), de Hermitage in Sint-Petersburg (acht), de Gemäldegalerie in Berlijn (zeven), de National Gallery in Londen (zeven), het Louvre in Parijs (zes, plus twee die het samen met het Rijksmuseum heeft) en het Nationalmuseum in Stockholm (vijf).

Woordvoerder Kamphuis zegt dat het Rijksmuseum ervoor heeft gekozen alleen de werken uit de eigen collectie te tonen; er worden geen schilderijen van andere musea geleend.

Nachtwacht

Drie weken geleden maakte directeur Taco Dibbets bekend dat Rembrandts bekendste werk, De Nachtwacht, volgend jaar zal worden gerestaureerd. Dat gebeurt voor het oog van het publiek, dat van een afstand van zeven meter door een glazen wand kan toekijken. De restauratie begint in juli 2019, dus na de tentoonstelling Alle Rembrandts.