Nachtwacht van Rembrandt voor oog van publiek gerestaureerd

Het doek van Rembrandt is eigendom van de stad Amsterdam en ruim 200 jaar geleden in bruikleen gegeven aan de Staat.

Burgemeester Halsema reageert verheugd op de restauratie. "Het symboliseert voor ons de stad", zei ze. De burgemeester wijst erop dat op de Nachtwacht verscheidene bevolkingsgroepen te zien zijn.

De laatste restauratie was in 1976. Een nieuwe restauratie is nodig, omdat er nu een lichte waas op het doek te zien is. Ook zijn er verkleuringen. Met nieuwe microscooptechnieken kan de Nachtwacht nu beter worden gerestaureerd, zei Rijksmuseumdirecteur Dibbits.