Wekdienst 6/11: belangrijke verkiezingen in de VS en Witte Helmen naar Den Haag

Afgelopen zaterdag kregen 45 automobilisten een boete toen ze een ongeluk op de A58 filmden en fotografeerden en eerder die week filmden omstanders door een ruit van een restaurant hoe een man gereanimeerd werd.

In plaats van een ongeluk te filmen kun je beter 112 bellen en eerste hulp verlenen, zegt het Rode Kruis. Want juist in de eerste minuten na een ongeluk is dat van levensbelang.