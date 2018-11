'Spijbelaars minder vaak bestraft, krijgen eerst hulp aangeboden'

Er komen steeds minder leerlingen en ouders wegens spijbelen voor de rechter. Justitie en leerplichtambtenaren hebben geconstateerd dat taakstraffen en boetes bij schoolverzuim lang niet altijd zinvol zijn. Het AD heeft cijfers opgevraagd bij de Raad voor de Rechtspraak en daaruit blijkt dat er vorig jaar ruim 3200 rechtszaken waren wegens spijbelen, terwijl dat er dit jaar tot september ruim 1900 waren. Als dat zo doorgaat komt het aantal strafzaken uit rond de 2600.

Het Openbaar Ministerie heeft vastgesteld dat jongeren die van school wegblijven vaak verschillende problemen hebben op school en thuis. Spijbelen is daar alleen maar een uiting van. Justitie en de leerplichtambtenaren hebben daarom afgesproken eerst zorg te verlenen. "Het is beter om jongeren vooraf te laten inzien waarom het belangrijk is om naar school te gaan dan een strafzaak op te leggen'', zegt voorzitter Carry Roozemond van de vereniging voor leerplichtambtenaren Ingrado in de krant.

De afspraken zijn vorig jaar maart gemaakt. Spijbelaars worden alleen nog gestraft als ze helemaal niet meer teruggaan naar school. Ouders willen dan soms zelfs dat er een strafzaak komt.