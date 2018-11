'Nu stoppen met marinierskazerne Vlissingen kost minstens 37,5 miljoen euro'

Als de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen wordt afgeblazen, kost dat zeker 37,5 miljoen euro. Dat heeft staatssecretaris Visser van Defensie tegen de vaste Kamercommissie voor Defensie gezegd. Ze herhaalde ook de boodschap dat Doorn "een gepasseerd station" is.

De afgelopen jaren zijn allerlei investeringen gedaan door de gemeente Vlissingen en de provincie Zeeland. Zo is er grond aangekocht en bouwrijp gemaakt.

Bij de 37,5 miljoen euro is nog niet een eventuele schadevergoeding meegerekend die de aangestelde bouwconsortia zouden kunnen eisen als de verhuizing niet doorgaat. Bovendien moeten de mariniers toch ergens een nieuwe plek vinden en daar zouden dan weer nieuwe kosten voor gemaakt moeten worden, zei de staatssecretaris.

Uitstroom

Het debat ging verder over de verwachte uitstroom. Uit een interne enquĂȘte van Defensie blijkt dat twee derde van de mariniers ontslag zegt te nemen als ze naar Zeeland moeten verhuizen. Kamerleden vinden dat zorgelijk.

De staatssecretaris benadrukte dat niet alle mariniers ineens bij Defensie zullen blijven als de kazerne toch in het midden van het land blijft. "Zo eenvoudig is het niet." Volgens haar spelen ook andere zaken mee, zoals arbeidsvoorwaarden en missiedruk. Wel zegde ze toe nog eens met vertrokken mariniers te praten om te achterhalen in hoeverre de dreigende verhuizing meespeelde bij hun besluit.

Pas op de plaats

Voorlopig liggen de verhuisplannen naar Zeeland stil. Er wordt eerst tijd genomen voor gesprekken met mariniers. Er wordt onder meer besproken wat voor soort kazerne er zou moeten komen in Vlissingen, schrijft Omroep Zeeland.

Defensie kreeg eerder kritiek omdat de mariniers onvoldoende betrokken zijn geweest bij de plannen. Visser zegt dat daarom nu de tijd genomen wordt. "Om te voorkomen dat later het gevoel ontstaat dat het onder stoom en kokend water tot stand moest komen."

Hoe de gesprekken verlopen, wilde ze niet zeggen. "Een broedende kip moet je niet storen." Ook is niet duidelijk wanneer de realisatie van de nieuwe kazerne weer hervat kan worden.