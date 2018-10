Twee derde mariniers zegt te vertrekken bij verhuizing naar Zeeland

Twee derde van de mariniers zegt op te stappen als hun kazerne van Doorn naar Vlissingen verhuist. Dat blijkt uit een intern onderzoek van Defensie, dat in handen is van RTV Utrecht.

De verhuisplannen veroorzaken al lange tijd onrust. Mariniers zien het niet zitten om het centraal gelegen Doorn te verruilen voor Vlissingen. Veel mariniers hebben zich gevestigd in het midden van het land en willen niet verhuizen naar Zeeland. Ze zijn bang dat hun partner er geen werk kan vinden en dat ze een koophuis in Zeeland nooit meer kwijtraken.

Vertrek

Om een beter beeld te krijgen van de uitstroom, hield Defensie een enquête onder de mariniers. Daarin werd specifiek gevraagd naar de verhuisbereidheid. Op de stelling Ik zal vertrekken bij operationele eenheden mariniers als ik in Vlissingen word geplaatst, reageert 68 procent bevestigend. Slechts 16 procent antwoord ontkennend. De overige 16 procent kruiste 'geen mening' aan.

Duizend mariniers deden mee aan het onderzoek. Op de vraag wat Defensie moet doen om de mariniers te behouden, reageert het merendeel: niet naar Vlissingen gaan.

Uitstroom

De uitstroom van mariniers is nu al hoog. In september meldde staatssecretaris Visser dat er tot dusver 157 mariniers zijn vertrokken. Dat zijn er meer dan in heel 2017.

Uit het onderzoek van Defensie blijkt dat het overgrote deel van de vertrekkende mariniers de verhuizing naar Vlissingen als reden opgeeft.

Toekomst

Hoe het nu verder moet, is nog niet duidelijk. Defensie en de mariniers zijn nog altijd in gesprek over de toekomstplannen. Begin november praat de commissie Defensie in de Tweede Kamer weer over de verhuizing.