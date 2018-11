'Consumenten voor 5 miljoen euro opgelicht via nepwinkels op sociale media'

Volgens Hummelen word je op sociale media makkelijk en snel opgelicht. "Het gevaar is dat je op dat moment niet per se bezig bent om iets te kopen, en dan word je ineens toch geconfronteerd met een op jou gerichte aanbieding. De verleiding is dan groot en je bent minder bedacht op risico's."

Het advies van de ACM is om altijd goed te kijken met wie je zaken doet. "Kijk bijvoorbeeld of er een contactnummer te vinden is en lees reviews van andere klanten", zegt Hummelen. "En betaal met een creditcard of kies voor achteraf betalen, dan kun je in ieder geval je geld terugkrijgen."