Sancties VS tegen Iran weer ingevoerd, Iran spreekt van 'oorlogssituatie'

De nieuwe Amerikaanse sancties tegen Iran zijn vannacht van kracht geworden. De VS zegt het land te straffen vanwege zijn nucleaire activiteiten. Vooral de olie-industrie, de financiële sector en de transportsector worden door de strafmaatregelen getroffen.

De sancties maken het voor veel landen onmogelijk om handel te drijven met Iran. Teheran zei vanochtend dat het, ondanks het Amerikaanse beleid, doorgaat met de verkoop van olie.

President Rohani zegt dat zijn land terecht is gekomen in een economische oorlogssituatie. "We gaan de confrontatie aan met een treiterende tegenstander. We moeten onze rug recht houden om te winnen."

"Nu is Iran weer volgens de Amerikanen een pariastaat waarmee je geen handel mag drijven", zei correspondent Thomas Erdbrink in het NOS Radio 1 Journaal. "Het betekent dat de Iraanse economie onder druk komt te staan."

Atoomakkoord

De VS trok zich in mei terug uit het atoomakkoord met Iran, dat in 2015 was gesloten. Met de sancties willen de Amerikanen Iran dwingen opnieuw te onderhandelen over de deal, waarin ze nu ook het Iraanse raketprogramma willen opnemen.

Het Witte Huis houdt vol dat het niet de bedoeling is dat de Iraanse regering door de sancties ten val wordt gebracht, al hebben adviseurs van president Trump ook gezegd dat ze de Iraanse regering graag zouden zien vallen.

Iran zoekt steun

Iran hoopt dat Europa, Rusland en China het land te hulp zullen schieten, omdat die al hebben gezegd dat ze de nucleaire deal in stand willen houden. "De afspraken die in 2015 zijn gemaakt, worden nog steeds gesteund door de hele wereld, inclusief de Verenigde Naties. De Iraanse regering kijkt nu naar die machtsblokken voor hulp", zegt Erdbrink.

Mede door de dreiging van de herinvoering van de sancties is de inflatie in Iran enorm toegenomen. De prijzen van producten als melk en eieren gingen omhoog, maar ook die van huizen en auto's. Volgens Erdbrink is het leven van de gewone Iraniërs een stuk moeilijker geworden.

