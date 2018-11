De koning verhuist, er komt weer een Oranjepaleis vrij

Koning Willem-Alexander staat op het punt te verhuizen van de Eikenhorst in Wassenaar, dat hij sinds 2003 bewoont, naar Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Daarmee komt er een Oranjepaleis vrij. De Eikenhorst staat te boek als een villa, maar volgens het woordenboek moet je dit huis, omdat het de woning van een vorst is, een paleis noemen.

Het is niet voor het eerst dat er een Oranjepaleis 'op de markt' komt. Het bijzondere in dit geval is dat de Eikenhorst particulier bezit is van de koning en dat het paleis waarnaar hij verhuist rijksbezit is.

Wat de koning met de Eikenhorst gaat doen, weet hij nog niet, zei hij onlangs. Meermaals is gesuggereerd dat prinses Mabel, die met haar gezin in Londen woont, het zal overnemen. Geld kan het probleem niet zijn: Mabel verdiende met de recente beursgang van Adyen vele tientallen miljoenen euro's met haar aandelenpakket in dit Nederlandse ICT-bedrijf.

Schenking

De Eikenhorst is onderdeel van de Koninklijke Landgoederen De Horsten. Naast het koninklijk paar zijn daar nog enkele Oranjes neergestreken. Het landgoed, ruim 400 hectare groot, is al sinds 1883 in handen van de koninklijke familie. Beatrix schonk het overgrote deel ervan een jaar geleden aan haar oudste zoon.

Dat kon belastingvrij, omdat Willem-Alexander koning is. Zou Beatrix het landgoed aan haar zoon Constantijn of aan haar schoondochter Mabel geschonken hebben, dan had er schenkbelasting over betaald moeten worden.

Zolang Willem-Alexander de Eikenhorst niet verkoopt of verhuurt, heeft hij de beschikking over vijf 'paleizen'. Behalve zijn binnenkort vrijkomende Wassenaarse verblijf zijn dat het Paleis op de Dam in Amsterdam, zijn Haagse werkpaleis Noordeinde, zijn nieuwe thuis Huis ten Bosch en het door hem van de staat gehuurde jachtslot Het Oude Loo in Apeldoorn.

Los hiervan bezit Willem-Alexander een vakantievilla in Griekenland en is hij, samen met prins Constantijn en de erven van wijlen prins Friso, eigenaar van een hun door Beatrix geschonken vakantiehuis in het Italiaanse Tavarnelle.

Dure renovatie

Eigenlijk was het de bedoeling dat de koning al een jaar na zijn troonsbestijging in 2013 het door zijn moeder verlaten Huis ten Bosch zou betrekken. Maar het komt er pas nu van doordat de renovatie van dit woonpaleis, met een vloeroppervlak van bijna 9000 vierkante meter, jaren langer duurde dan gepland en ook veel meer kostte dan begroot (63,1 miljoen euro in plaats van 35 miljoen euro).

De drie koninklijke paleizen van de koning in Amsterdam en Den Haag mag hij van staatswege gratis bewonen.