Prinses Mabel in Quote 500 dankzij beursgang betaalplatform Adyen

Prinses Mabel van Oranje is een van de opvallendste nieuwe namen in de Quote 500, de jaarlijkse lijst met rijkste Nederlanders. De weduwe van prins Friso komt als nummer 149 de lijst binnen, met een geschat vermogen van 240 miljoen euro.

Haar plek in de rangschikking dankt Mabel met name aan de beursgang van het Amsterdamse betaalplatform Adyen in juni, dat binnen een dag verdubbelde in waarde.

Mabel is een van de aandeelhouders van Adyen. De prinses verkocht bij de beursgang een deel van haar aandelen, wat haar 43 miljoen euro opleverde.

Nalatenschap Friso

Hoe ze de aandelen heeft verkregen, hoeveel ze nog bezit en hoelang ze de aandelen al heeft, is volgens Quote onduidelijk. "Al is het vrij aannemelijk dat het afkomstig is uit de nalatenschap van haar in 2013 overleden man", schrijft het blad.

"De jongere broer van koning Willem-Alexander werkte begin deze eeuw als bankier voor zakenbank Goldman Sachs en had daardoor goede contacten in het zakenleven."