Verbod Stints op openbare weg blijft gehandhaafd

Het verbod op Stints op de openbare weg blijft van kracht. De rechtbank in Utrecht heeft minister Van Nieuwenhuizen in het gelijk gesteld in een kort geding dat tegen haar was aangespannen. De minister verbood de elektrische bakfietsen begin vorige maand, nog voordat het onderzoek naar het ongeval in Oss was afgerond.

Het kort geding tegen Van Nieuwenhuizen was aangespannen door kinderopvang Het Kinderstraatje uit Almere. De eenmanszaak is van mening dat er door de minister geen rekening is gehouden met de gebruikers van de voertuigen.

Volgens de rechter heeft de minister juist gehandeld, en is het van belang dat er eerst goed onderzoek wordt gedaan naar de veiligheid van de Stint: