Brandbrief: verbeterde Stint moet snel terug op de weg

De Branchevereniging Kinderopvang en de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (Boink) willen dat een verbeterde versie van de Stint zo snel mogelijk op de openbare weg wordt toegelaten. Ze stellen die eis in een brief die morgen naar de Tweede Kamer gaat, zegt RTL Nieuws.

Boink waarschuwde deze maand al dat de kosten voor kinderopvang omhoog gaan als de Stint niet terugkeert in het straatbeeld. Een kinderopvang in Heerenveen bevestigt dat. Het bedrijf heeft een busje moeten kopen en huurt er nog eens twee. "Ik kan dit op den duur niet allemaal zelf betalen, maar moet dit doorberekenen aan de ouders", zei de eigenaar tegen RTL Nieuws.

Boink-voorzitter Jellesma wijst erop dat kinderen nu soms met bakfietsen worden vervoerd of moeten lopen. Dat is met het oog op het slechter wordende weer niet houdbaar, zegt hij.

Kort geding

Mogelijk krijgen Boink en de Belangenvereniging Kinderopvang donderdag al hun zin. Dan dient een kort geding bij de rechtbank Midden-Nederland. Een kinderdagverblijf uit Almere eist opschorting van het verbod dat door de minister is uitgevaardigd.

Experts van de Universiteit Twente en Technische Universiteit Eindhoven zeiden tegen RTL Nieuws dat het voertuig binnen drie weken kan worden verbeterd.

Oss

Van Nieuwenhuizen verbood het rijden met Stints begin deze maand. De eerste, voorlopige resultaten van het onderzoek naar het ongeluk met een Stint in Oss in september waren de aanleiding. Uit onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de politie en het gerechtelijk laboratorium NFI was naar voren gekomen dat de karren mogelijk kunnen stilvallen of niet meer kunnen remmen.

Het wrak van de Stint die in Oss voor een trein kwam, was toen nog niet onderzocht. Dat gebeurt nu bij het NFI. Ook TNO doet onderzoek. De resultaten worden niet voor de jaarwisseling verwacht.

De producent van de Stint heeft gisteren het faillissement aangevraagd. De omzet van 160.000 euro per week daalde na het ongeluk in Oss tot 0 euro.