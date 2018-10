Eigenaar Stint na faillissement: 'Waarde Stints gereduceerd tot schroot'

"De beslissing van de minister is fataal geweest voor het bedrijf, niet het tragische ongeluk", zegt Edwin Renzen, eigenaar van Stint Urban Mobility. De fabrikant van de Stint vraagt vandaag faillissement aan. Het besluit van de minister om de Stint gedurende het onderzoek naar het ongeluk in Oss van de weg te halen, betekent het einde voor het bedrijf uit Putten.

Bij het ongeluk met een Stint op een spoorwegovergang kwamen op 20 september vier kinderen om en raakten een volwassene en een kind zwaargewond.

"De week na het ongeluk kwam het besluit om Stints van de weg te halen", zegt Renzen in het NOS Radio 1 Journaal. "Dan heb je geen bestaansrecht meer: we hadden sindsdien nul inkomsten." Minister Van Nieuwenhuizen besloot de elektrische bakfietsen begin deze maand van de weg te halen, na een verkennend onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Overbruggingsperiode te lang

Eind dit jaar moet er duidelijkheid komen over de veiligheid van de Stint. Dan is het onafhankelijk onderzoek naar het incident afgerond. Tot die tijd worden de voertuigen geweerd. Voor Stint Urban Mobility is die overbruggingsperiode te lang. "We hebben zeker vet op de botten; we hebben altijd geïnvesteerd in de Stints. We hebben een vloot met een waarde van 1,2 miljoen, maar die is op dit moment niets waard."

Renzen had afgelopen week een gesprek met het ministerie. "Dat was een uitwisseling van standpunten, geen gesprek", zegt hij. "We hadden onder meer een plan gemaakt met de technische universiteiten in Twente en Eindhoven. Er was een noodfonds van 2 miljoen euro in het leven geroepen en er waren aanpassingen gedaan aan het voertuig."

Die maatregelen zijn voor niets geweest, zo blijkt nu. "De rekeningen moeten worden betaald. Normaal gesproken draaien we een omzet van 160.000 euro per week, nu komt er niets binnen. De waarde die we hebben gecreëerd zat volledig in de Stints, maar die waarde is gereduceerd tot schroot."

Cover-up

Uit een reconstructie van RTL Nieuws komt het beeld naar voren van een ministerie dat de Tweede Kamer onvolledig heeft ingelicht over het onderzoek naar de Stint en doelbewust heeft aangestuurd op een verbod om eigen fouten te verhullen. Ook blijkt dat de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT), de toezichthouder van het ministerie, er pas op de dag van het ongeluk achterkwam dat het verantwoordelijk was voor het toezicht. De Stints reden al sinds 2011 zonder toezicht op de openbare weg.

Renzen zegt na te denken over juridische stappen, maar heeft weinig hoop over de mogelijk afloop. "We zijn ons er zeker in aan het verdiepen. Maar hoewel we qua overheid soms in Amerika leven, is dat niet zo wat betreft claimcultuur."