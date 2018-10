Stints mogen vanaf middernacht niet meer op de openbare weg

Edwin Renzen, de eigenaar van het bedrijf dat de Stints bouwt, vindt het besluit voorbarig, zegt hij in een eerste reactie. "Er is geen onderzoek gedaan naar het wrak. Ze gaan uit van een werkhypothese, maar dat zou geen aanleiding moeten zijn om per direct alle Stints te verbieden op de openbare weg."

De minister zei dat er nog een apart onderzoek loopt naar de vraag of de elektromagnetische straling van de spoorwegovergang in Oss invloed heeft gehad op de Stint. "Dat kan ook een mogelijk oorzaak zijn, maar ook dat onderzoek wordt de komende maanden afgerond."