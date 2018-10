'Eigenaar Stint vraagt faillissement aan'

De fabrikant van de Stint vraagt vandaag faillissement aan bij de rechtbank, meldt RTL Nieuws. Eigenaar Edwin Renzen ziet naar eigen zeggen geen uitweg "nu de overheid niet met ons in gesprek wil over hoe we de Stint weer op de weg krijgen".

Het bedrijf uit Putten, Stint Urban Mobility, ligt stil sinds de overheid na het fatale ongeluk in Oss besloot dat de elektrische bakfietsen niet meer de weg op mogen. Minister Van Nieuwenhuizen besloot daartoe na verkennend onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), waaruit potentiƫle veiligheidsrisico's naar voren kwamen. Bij het ongeluk op 20 september in Oss, waarbij een Stint werd gegrepen door een trein, kwamen vier kinderen om het leven.

Volgens Renzen is de Stint wel degelijk veilig. Hij had afgelopen week een laatste gesprek met het ministerie maar dat leidde tot niets. "Het was geen gesprek. Ze gaan wachten op alle onderzoeken. Die tijd hebben wij eenvoudig niet", zegt Renzen tegen RTL. Vrijdagavond is het personeel ingelicht. Er werken zo'n 30 mensen, en bij toeleveringsbedrijven zo'n 20.

Kort geding

"Ik heb gehuild toen ik dit besluit moest nemen", zegt Renzen. "Maar ik ben een ondernemer, ik kom deze klap wel weer te boven." Hij vindt het vooral erg voor zijn collega's en partners. "Maar het ergst vind ik dat de oplossing die wij brachten voor een maatschappelijk probleem, wegvalt. Hoe moet dat nu met veilig en milieuvriendelijk vervoer van al die kinderen? Wij zijn nu weg, maar de problemen voor scholen en kinderopvang niet."

Een kinderopvang uit Almere heeft een kort geding aangespannen tegen het ministerie. Volgens de opvang is het besluit om de Stint van de weg te halen in paniek genomen en zijn de gevolgen voor de opvang groot. Er zou onvoldoende rekening gehouden worden met de belangen van opvangorganisaties.

De opvang wil dat het TNO-onderzoek naar de veiligheid van de Stint wordt versneld. De verwachting is dat er pas eind dit jaar duidelijkheid komt. Donderdag doet de rechter uitspraak in de zaak.